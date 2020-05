Étude – Les tops et les flops du web confiné Le Covid-19 a eu un impact sans précédent sur l’audience digitale. Et sur les campagnes publicitaires, forcées de s’adapter. Emmanuel Borloz

Les sites d’information ont enregistré plus de 277 millions de visites en mars. KEYSTONE

Tous ceux qui ont été cloîtrés à la maison près de huit semaines peuvent en témoigner: durant le confinement, le numérique et la consommation des écrans ont littéralement explosé. Il y a quelques jours, un sondage Tamedia (éditeur de «Tribune de Genève» notamment) confirmait la tendance. Elle est particulièrement prononcée chez les jeunes (88% des 4-24 ans affirment avoir augmenté leur fréquentation d’internet et des réseaux sociaux) mais elle se vérifie dans toutes les tranches d’âge. Le phénomène n’a pas non plus échappé à Colombus Consulting. Le cabinet de conseil spécialisé dans le marketing numérique basé à Nyon vient de réaliser une étude fouillée sur l’audience digitale en Suisse pendant cette période exceptionnelle à plus d’un titre.Avec 880 millions de visites sur le web en mars, la propension au clic a bondi de 20% par rapport au mois de février, indique d’emblée l’étude, qui s’est ensuite penchée sur les tops et les flops de ce pic de fréquentation. Car sur internet, le lockdown imposé par la crise sanitaire n’a pas fait que des gagnants.