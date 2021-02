Lettre du jour – Les tirelires roses disent merci! Opinion Courrier des lecteurs

DR

Genève, 5 février

Chaque mois de décembre depuis des décennies, vous trouvez dans certains commerces de proximité, près de la caisse, une tirelire rose avec ce mot: «pour les malades».

En 2020, les effets de la pandémie ont entravé la collecte pour les personnes hospitalisées. Et pourtant, les gens n’ont pas cessé d’être malades.

Dans ces tirelires, vous y glissez votre petite monnaie avec une pensée pour les patients que vous imaginez couchés dans un lit.

Cette somme récoltée sert à offrir à tous les patients hospitalisés dans les HUG, par le biais des aumôniers, un cadeau à Noël. Cadeaux fabriqués par divers ateliers protégés genevois. «Oh, mais vous m’apportez un cadeau…» s’étonnent souvent les patients, entre surprise et émerveillement. Et combien de fois nous leur disons: c’est la population genevoise qui vous l’offre!

Mais en décembre 2020, peu de magasins ouverts, alors pas de tirelires roses et l’année prochaine… pas de cadeaux! Eh bien, non: grâce à la bonne volonté des boulangeries, fleuristes, coiffeurs, épiceries, Coop et Migros, entre désinfectant et vitres en plexi, les tirelires ont pu être posées. Et grâce à vous, chers Genevois·es qui avez permis que les tirelires ne restent pas vides. Par votre générosité, les patients de l’année prochaine pourront recevoir un cadeau.

Alors merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à cette opération de solidarité.

Un grand merci à la population genevoise.

Un grand merci aux commerçants qui année après année accueillent chaleureusement les tirelires roses!

Nathalie Schopfer, présidente de l’association Tirelires de Noël