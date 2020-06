New York – Les théâtres de Broadway fermés au moins jusqu'en janvier 2021 La reprise des représentations à Broadway n’est pas prévue avant le 3 janvier 2021 en raison de la pandémie.

Les théâtres de Broadway, une des grandes attractions new-yorkaises, fermés depuis mars pour cause de pandémie, resteront fermés au moins jusqu'en janvier 2021, a indiqué lundi l'association professionnelle The Broadway League.

Tous les théâtres «offrent désormais des remboursements ou des échanges pour les billets achetés pour des représentations prévues avant le 3 janvier», a indiqué l'association dans un communiqué, sans donner de date ferme de réouverture.

«Nos membres travaillent étroitement avec les syndicats, des experts et de grands cerveaux au sein et à l'extérieur du monde du théâtre pour (...) identifier et mettre en oeuvre les mesures qui permettront de reprendre les représentations en toute sécurité pour le public et les employés», a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League.

