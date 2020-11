Voyages franco-suisses – Les TGV regonflent leur voilure sur fond de déconfinement L’opérateur Lyria planifie un renflouement de l’offre, durement amputée lors de la deuxième vague. Marc Moulin

L’opérateur franco-suisse Lyria avait amputé un tiers de son offre en septembre dernier. keystone

Plus de TGV pour les Lausannois et plus que deux allers-retours entre Genève et Paris. Telle était depuis le 5 novembre la portion congrue laissée aux usagers voyageant par le rail entre la Suisse romande et la capitale française. L’opérateur franco-suisse Lyria, qui avait déjà amputé un tiers de son offre en septembre, sur fond de rebond épidémique et de mesures de quarantaine, s’apprête à rebondir. Dans un communiqué diffusé ce jeudi, la filiale des CFF et de la SNCF annonce une reprise progressive des circulations ferroviaires entre les deux pays.

Lausanne retrouvera un aller-retour quotidien via Vallorbe dès le mercredi 2 décembre. Ensuite, dès le dimanche 13 décembre, Genève bénéficiera de cinq va-et-vient quotidiens avec Paris. Idem pour Zurich qui, comme la Cité de Calvin, n’en avait conservé qu’une paire ces dernières semaines. À la même date, l’offre entre Lausanne et Paris triplera.

«Nous atteindrons ainsi 76% de notre capacité initiale à l’approche des Fêtes, commente Fabien Soulet, directeur général de TGV Lyria. Nous voulons permettre à tous ceux qui le souhaitent de retrouver leurs

proches durant cette période si particulière à plus d’un titre.»

Les mesures sanitaires sont maintenues, notamment l’obligation du port du masque à bord et la fermeture du service de restauration.

Depuis le 23 novembre, Berne a levé l’obligation de quarantaine pour les personnes arrivant de France métropolitaine (les Hauts de France et la région parisienne étaient auparavant sur liste rouge). Pour sa part, Paris devrait lever le 15 décembre, sous réserve de la situation sanitaire, l’obligation de se munir d’une attestation dérogatoire pour justifier de longs déplacements.

Lyria précise qu’il ne percevra pas de frais sur les échanges ou remboursements de titres de transport pour les voyages jusqu’au 4 janvier inclus.