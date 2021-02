États-Unis – Les Texans, transis de froid, font la queue pour de l’eau potable Des Texans exaspérés ont fait la queue pendant des heures pour obtenir de l’eau potable vendredi, après qu’une vague de froid polaire sans précédent et mortelle a laissé des millions de personnes sans électricité ni eau pendant des jours.

Cet épisode climatique extrême a fait des ravages à travers le sud et le centre des États-Unis cette semaine, coûtant la vie à au 40 moins personnes, selon les médias américains. À travers le Texas, un des États les plus durement touchés, le courant a été rétabli par endroits mais de nombreux habitants manquent toujours d’eau potable.

Percy McGee, un habitant de Houston, a évalué son niveau de frustration à «10» alors qu’il attendait son tour au stade Delmar de la ville, devenu un site de distribution massive d’eau en bouteille. «Je suis très frustré. Je suis diabétique. J’héberge une personne âgée de 94 ans qui est diabétique. Nous n’avons pas eu de médicaments. Rien…», dit-il.

Erica Granado, une autre résidente de Houston, a dit qu’elle s’était précipitée sur le site après l’avoir vu aux informations. «Je me suis dépêchée parce que je me suis dit que tout le monde -- oui, tout le monde voudrait de l’eau», déclare-t-elle.

Le froid polaire et les tempêtes de neige qui frappent les États-Unis depuis plusieurs jours devraient progressivement se calmer à l’approche du week-end, en particulier dans le sud du pays, selon les services météorologiques américains (NWS). «La semaine anormalement froide qu’ont connue les plaines du sud prendra fin ce week-end à mesure qu’une dépression apportera un air plus chaud», a affirmé vendredi le NWS.

Plafond écroulé

En attendant, la vague de froid enveloppait toujours le pays vendredi, de Dallas à New York, avec des tempêtes de neige prévues sur la côte est, notamment dans la région de la Nouvelle-Angleterre (nord-est), et de fortes pluies sur la Caroline du Sud et du Nord.

Plus habitués aux vagues de chaleur qu’à la neige, les États du sud, comme le Texas, l’Arkansas, la Louisiane et le Mississippi subissent encore des températures en dessous de zéro. Le mercure devrait cependant remonter dès samedi, les villes de Houston et Austin, au Texas, renouant avec des températures autour de 10 °C.

Plus de 115’000 foyers étaient encore privés d’électricité dans le «Lone Star State», vendredi soir, alors que les autorités s’efforcent de rétablir le courant, selon le site poweroutage.us, et plus de 110’000 en Louisiane et dans le Mississippi.

Les habitants du Texas doivent aussi faire face à des ruptures de canalisations en raison du gel. «Je me suis réveillé et j’ai entendu de l’eau couler. Je me suis retourné et j’ai vu qu’elle venait du plafond», confie Zane Solbak, 19 ans. «Je me suis tout de suite dit qu’il fallait attraper tout ce que je pouvais et partir d’un seul coup. Je suis sorti, j’ai éteint l’eau. Et quand je suis revenu, le plafond s’était déjà écroulé», raconte-t-il. En raison de ces problèmes d’alimentation en eau, il a été conseillé à quelque sept millions de Texans de faire bouillir l’eau avant de la consommer ou de l’utiliser pour la cuisine.

Joe Biden s’est entretenu vendredi avec le directeur par intérim de l’agence fédérale pour les situations d’urgence, Bob Fenton, et doit signer une nouvelle déclaration d’urgence pour le Texas. Joe Biden a aussi affirmé qu’il avait prévu de se rendre dans cet État frontalier du Mexique, mais qu’il ne souhaitait pas que sa visite soit «un fardeau» de plus. La date exacte de son déplacement sera précisée au début de la semaine prochaine.

