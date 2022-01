États-Unis – Les têtes d’affiche du festival Coachella dévoilées Kanye West, Billie Eilish et Harry Styles sont notamment attendus dans le désert californien pour le festival Coachella, qui avait annulé ses deux dernières éditions.

L’édition 2022 est prévue du 15 au 17 avril, puis du 22 au 24 avril. Getty Images via AFP

Après l’annulation de ses deux dernières éditions pour cause de pandémie, le célèbre festival de musique Coachella prévoit de faire son retour en avril, avec comme têtes d’affiche Harry Styles, Billie Eilish et Kanye West. Parmi les dizaines d’artistes invités dans le désert californien, figurent également Phoebe Bridgers, Megan Thee Stallion, Stromae, Rich Brian, Doja Cat et Karol G.

Coachella, qui donne traditionnellement le coup d’envoi de la saison des festivals de musique, n’a pu se tenir depuis 2019. L’édition 2020, après un report à l’automne, avait finalement dû être annulée, tout comme celle de 2021, en raison de la pandémie.

L’édition 2022 est prévue du 15 au 17 avril, puis du 22 au 24 avril, et les organisateurs espèrent pouvoir la faire tourner à pleine capacité, en accueillant 125’000 festivaliers chaque jour. Si les mesures sanitaires actuelles sont toujours en vigueur en avril, les festivaliers devront fournir la preuve d’une vaccination complète ou un test négatif de moins de 72 heures.

Un autre festival fameux, le Bonnaroo, prévu du 16 au 19 juin dans le Tennessee, a également annoncé sa programmation cette semaine, avec notamment The Chicks, Tool, 21 Savage, Roddy Ricch et Stevie Nicks. Le festival, initialement prévu en septembre, avait dû être annulé après des inondations qui avaient ravagé son terrain.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.