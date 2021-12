Mesures sanitaires – Les tests «PCR express» en question Le Département de la santé n’était pas au courant que cette pratique avait cours à Genève Aurélie Toninato

Des personnes font un test rapide ou PCR dans un centre de dépistage du Covid lors de la crise du coronavirus (Covid-19) durant les fêtes de Pâques, le vendredi 2 avril 2021 au Mont-sur-Lausanne. KEYSTONE

Qu’est-ce-qu’un test «PCR express»? Un dépistage dont le résultat est délivré en une heure, voire en deux heures et demie, au lieu des vingt-quatre à quarante-huit heures habituelles, et qui coûte la modique somme de 390 francs. Espace Lab a commencé à pratiquer ce type de dépistage en début d’année. Directeur de ce laboratoire genevois, Frédéric Rimaz explique que ces tests express sont analysés avec les mêmes «ingrédients» (réactifs, etc.) que les tests classiques mais que la machine diffère. «On analyse un seul échantillon à la fois, contre 94, cela permet un résultat très rapide.» Il soutient que la fiabilité de ce système est la même qu’avec la méthode classique. Pour justifier les 390 francs, le directeur invoque la rapidité de l’opération et le coût de la machine - 25’000 francs - qu’il faut amortir.