4,4 milliards dépensés – Les tests Covid ont été une mine d’or pour certains Un rapport du Contrôle fédéral des finances pointe les dysfonctionnements du contrôle des factures et les insuffisances de l’OFSP. Arthur Grosjean - Correspondant au Palais fédéral

Il n’est pas possible de savoir combien un centre de tests a facturé au cours du temps en raison d’un méli-mélo sur les codes créanciers. (Photo d’illustration) KEYSTONE

«Testez-vous, testez-vous, testez-vous!» Au plus fort de la pandémie Covid, c’était le leitmotiv qu’on entendait jour après jour des épidémiologistes et autres acteurs de la santé. Il s’agissait alors d’avoir les données les plus précises pour suivre la progression du virus dans la population.