Réouvertures et apéros – Les terrasses se remplissent en douceur, à l’abri de la foule Ce n’est pas surpeuplé, mais les tenanciers se montrent contents d’une reprise sans trop de pression humaine. Thierry Mertenat

La buvette de la plaine de Plainpalais, ce mardi soir au soleil couchant. FRANK MENTHA

Elles sont devenues en peu de temps l’objet le plus courtisé et le plus discuté de l’espace public. Les terrasses tiennent la vedette. En mode diurne, dès la mi-journée, quand la température ambiante réchauffe les tables et encourage la station assise. Façon apéritive, dès la fin de l’après-midi, lorsque l’appel du verre à partager l’emporte sur toutes les autres tentations. Enfin, mais il faut s’équiper, en mode nocturne dès le soir venu.

Si les jauges sont déterminées par les règles sanitaires, en lien mathématique avec la configuration des espaces investis, la fréquentation moyenne dépend plus que jamais de la couleur du ciel.