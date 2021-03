Assouplissements sous condition – Les terrasses rouvriront… si vous êtes sages Le Conseil fédéral annonce un vaste plan de réouverture pour la culture, les loisirs et le sport pour le 22 mars. Mais aucune promesse n’est ferme. Arthur Grosjean Berne

Les terrasses (comme ici à Lausanne l’an dernier) rouvriront-elles le 22 mars? Le suspense reste entier. KEYSTONE

«Les promesses rendent les fous joyeux.» C’est sûrement ce que s’est dit le Conseil fédéral en observant le mécontentement grandissant de la population à cause des fermetures dues au Covid-19. Il a donc décidé ce vendredi d’annoncer une grande opération de réouverture le 22 mars pour redonner le sourire aux gens: ouverture des terrasses de restaurants, des théâtres, des cinémas, des stades et autorisation des rassemblements privés de quinze personnes en extérieur et de dix à l’intérieur (voir notre graphique).

Le problème? Ce plan, en consultation auprès des Cantons, est complètement conditionné à la situation épidémiologique. Si celle-ci se détériore, le Conseil fédéral pourrait bien décider le 19 mars, lors de sa prochaine séance, de n’appliquer aucune des mesures annoncées. Adieu veaux, vaches et cochons.