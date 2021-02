Restaurants en Ville de Genève – Les terrasses pourront être agrandies et ouvertes toute l’année Le Conseil administratif a décidé de faire un geste afin d’aider les cafetiers et restaurateurs. Caroline Zumbach

Les terrasses situées en ville de Genève pourront être élargies. PIERRE ALBOUY

Le Conseil administratif de la Ville de Genève a décidé mercredi d’autoriser l’agrandissement des terrasses ainsi que leur maintien durant toute l’année. But de la manœuvre: aider les cafetiers et restaurateurs fortement touchés par la crise sanitaire.

Doubler la surface

Concrètement, il sera possible d’agrandir les terrasses situées sur les trottoirs à hauteur d’un maximum de 50% de la surface autorisée dans la permission régulière, sous réserve de certaines conditions (accord de l’arcade voisine, accès aux entrées d’immeubles et passage pour piétons assurés). Les terrasses installées sur les chaussées pourront également occuper plus d’espace (jusqu’à à l’équivalent maximum de deux places en zone bleue et en zone blanche).

Les autorités municipales indiquent que «l’objectif est de donner la possibilité aux exploitants des quelques 1028 établissements publics concernés d’augmenter la capacité d’accueil de leur terrasse malgré les plans de protection qui seront très certainement imposés pour des raisons sanitaires.»

Accord exigé

Les personnes intéressées à agrandir leur terrasse doivent en faire la demande auprès du Service de l’espace public et obtenir l’accord de ce dernier avant installation. À noter que la gratuité de la taxe d’empiétement du domaine public sera également valable pour ces espaces agrandis jusqu’au 30 juin 2021.

Enfin, le Conseil administratif a également décidé d’autoriser la prolongation exceptionnelle de la période d’exploitation des terrasses du 1er novembre 2021 au 28 février 2022. En temps normal, les terrasses d’été doivent être retirées le 31 octobre.