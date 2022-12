Changement climatique – Les températures hivernales dépassent les scénarios du pire Le thermostat affiche des chiffres de plus en plus élevés en hiver. La situation actuelle ressemble davantage aux prévisions pour 2050. Namya Bourban

La neige a tardé à arriver cet hiver, y compris en haute altitude, à l’image de la fin octobre lorsque Zermatt (photo) a dû annuler ses descentes de Coupe du monde. Depuis lors, la neige est là mais la pluie et la chaleur gâchent la fête. KEYSTONE/Maxime Schmid)

Noël pluvieux et chaud, Noël heureux? Pour les frileux, peut-être. Mais sous l’angle des prévisions climatiques, la situation en Suisse inquiète. Et pour cause: si on se fie aux scénarios climatiques établis tous les sept ans par les scientifiques du pays, le début d’hiver actuel est sérieusement en avance sur son temps.