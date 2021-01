Transition numérique – Les taxis veulent leur application smartphone L’Union des taxis genevois demande 120’000 francs à l’État et à la Confédération pour la création d’une plateforme numérique. Marianne Grosjean

Pour les taxis indépendants, les principaux concurrents reste les diffuseurs 141, 202 ou encore Limo. Lucien Fortunati

L’idée trottait dans la tête de nombreux chauffeurs de taxi depuis l’arrivée d’Uber dans le canton, mais c’est le coronavirus qui a poussé l’Union des taxis genevois (UTG) à s’atteler à la tâche: les taxis du canton souhaitent une plateforme numérique – entendez une application pour smartphone – où ils puissent être connectés, géolocalisés et informés (d’un retard de train, par exemple). En clair, un Uber local. Mais qu’est-ce qui différerait de l’entreprise américaine? «On fonctionnerait en coopérative, dont tous les taxis qui le souhaitent seraient sociétaires, et payeraient une cotisation entre 500 et 2000 francs par an», explique Gabrielle Le Goff, présidente de l’UTG.