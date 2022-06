Action en Vieille-Ville à Genève – Les taxis indépendants manifestent sous les fenêtres de Fabienne Fischer Plus de 200 chauffeurs critiquent l’accord signé entre Uber et l’État. Les manifestants n’excluent pas de nouvelles actions. Fedele Mendicino

La Société coopérative de concessionnaires indépendants de taxis a organisé cette action ce jeudi. DR

La Société coopérative de concessionnaires indépendants de taxis est en colère. Plus de 200 de ses membres l’ont fait savoir ce jeudi après-midi en manifestant sous les fenêtres du Département de l’économie et de l’emploi (DEE), dirigé par Fabienne Fischer.

Abo Retournement de situation Surprise: Uber de retour sur les routes genevoises Mouvement social À l’aéroport, journée de grève pour les taxis Comme le rappelle Sophie Massarotto, conductrice de taxi rencontrée à l’issue de cette action, après le récent arrêt du Tribunal fédéral (TF), le service de VTC d’Uber devait être suspendu dans le canton «jusqu’à ce que la société se mette en conformité avec la loi». «Mais Uber continue d’exercer en prenant des sociétés partenaires comme employeur. Nous déplorons l’accord signé en juin avec le DEE. Nous allons faire état de notre mécontentement à Fabienne Fischer en la rencontrant ce jeudi à 17 h. Si rien ne bouge, nous nous réservons le droit d’autres actions.»

Litige depuis 2019

Pour rappel, le TF a mis fin ce printemps à un litige remontant à 2019 avec l’État en validant la décision du Canton qui avait considéré que les chauffeurs utilisant la plateforme étaient des employés, et non des indépendants. La mise en règle exigée par les services de la conseillère d’État Fabienne Fischer avant toute reprise de l’activité d’Uber à Genève devait inclure le versement des cotisations sociales et des salaires qui étaient dus, le tout de manière rétroactive.

Le 10 juin, dans un communiqué, l’État et Uber ont annoncé la signature d’un accord aujourd’hui critiqué par les manifestants. Le texte «formalise l’engagement de la société à se mettre en conformité». Selon les termes du texte, «Uber s’engage à ce que les chauffeurs bénéficient des conditions de travail résultant des articles 319ss CO, du salaire minimum cantonal et d’affiliations aux assurances sociales, et ce jusqu’à la fin des rapports contractuels».



