Grand Genève – Les taxis français pourraient faire grève lundi Les chauffeurs de taxi du Genevois ont déposé un préavis de grève pour le 12 avril suite à un durcissement des contrôles en Suisse. AR

Photo d’illustration. KEYSTONE

Si le Canton ne fait rien, les taxis du Genevois feront probablement grève lundi prochain. Cela fait en effet plusieurs mois qu’ils dénoncent régulièrement un durcissement des contrôles de la part des autorités genevoises, qui étaient, jusqu’au 1er avril, plutôt arrangeantes. Ce changement de paradigme les touche de plein fouet.

Les accords bilatéraux permettent aux taxis français d’opérer en Suisse nonante jours par année, à condition qu’ils en fassent la demande huit jours avant la course. En région frontalière, cela pose des problèmes, notamment quand il s’agit de véhiculer des passagers à l’aéroport ou dans des hôpitaux situés de part et d’autre de la frontière. Genève applique strictement ces règles depuis début avril, selon un communiqué du Pôle métropolitain du Genevois français. Les élus français appellent le Canton à agir avec «pragmatisme et dans l’esprit du Grand Genève» afin de permettre une sortie de crise.

Ils ne sont pas les seuls à soutenir les taxis et VTC français. La pétition que ces derniers ont lancée a déjà récolté plus de 600 signatures. On y trouve détaillé l’impact des contrôles suisses sur leur clientèle et sur les conducteurs. Ils demandent notamment à pouvoir opérer sur le territoire helvétique sans annonce préalable et à ce que le temps passé en Suisse soit compté en heures et non plus en jours.

Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé, a déclaré à «20 minutes» que les pratiques genevoises n’ont pas changé et que les accords bilatéraux sont du ressort de la Confédération. Pour ce qui est des demandes pour entrer en Suisse, il rappelle qu’il est possible de les faire en quelques minutes sur internet.

En attendant de trouver une solution, les taxis du Genevois prévoient une mobilisation aux douanes de Bardonnex, Vallard, Ferney-Voltaire et Veigy-Foncenex ce lundi entre 6 h 30 et 19 h.

