Nouveau rebondissement dans la saga Uber à Genève. Alors que la «Tribune de Genève» révélait, samedi 8 janvier, que l’ancien conseiller d’État Pierre Maudet avait passé un accord secret avec l’entreprise américaine, un article du 20 minutes dévoile que, de leur côté, Taxiphone et Taxi Plus s’attaquent au récent accord entre le canton et Uber.

C’est en novembre 2022 que le Département de l’économie et de l’emploi (DEE), dirigé par Fabienne Fischer, annonçait avoir accepté la proposition d’Uber de se mettre en conformité. La société américaine s’est engagée à payer 35 millions de francs afin de régulariser sa situation et peut désormais exercer librement en attendant que le DEE examine son nouveau modèle salarial, développé par l’entreprise MITC. Un accord faisant suite à un arrêt du Tribunal fédéral qui reconnaît les chauffeurs Uber comme des salariés et non des indépendants.

Uber toujours jugé illégal

Mais les deux sociétés de taxis, défendues par Me Jacques Roulet, considèrent qu’Uber continue d’exercer illégalement dans le canton. L’homme de loi souligne que, si l’accord se fonde sur le fait que la firme américaine est une entreprise de transport, celle-ci a finalement renoncé à adopter ce modèle après la décision du DEE.

Il précise également que sans siège social en Suisse, Uber ne peut dépasser le seuil de 90 jours de travail annuel dans le pays, en raison de l’accord de l’Union européenne sur la libre circulation des personnes. «Nous demandons en urgence à la Cour de justice que la décision de l’État soit nulle», affirme Me Roulet dans les colonnes de «20 minutes».

Le recours demande également un effet suspensif, qui empêcherait donc Uber d’exercer, et sur lequel la Chambre administrative devrait se pencher prochainement. De son côté, le DEE affirme douter de la validité d’un tel recours, précisant que «dans une décision administrative, seule la partie visée peut recourir, en l’occurrence Uber».

