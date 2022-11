Andreas Neinhaus est journaliste chez «Finanz und Wirtschaft» depuis 1997 et écrit surtout sur des thèmes concernant les taux d'intérêt, les devises et la conjoncture. Après des études de sciences administratives à l'Université de Constance et un doctorat, il a travaillé au sein du service Economic Research du Crédit Suisse. Il vit à Rome.