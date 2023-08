Marché immobilier suisse – Les taux hypothécaires continuent de baisser et se normalisent Les taux indicatifs sont en légère baisse pour les durées plus courtes et légèrement en hausse pour les contrats sur dix ans. André Kühnlenz

C’est chez Credit Suisse que les valeurs indicatives sont actuellement les plus élevées, toutes durées confondues. KEYSTONE

Les coûts des crédits hypothécaires en Suisse ont de nouveau baissé en août, tandis que le marché retrouvait un peu de calme. Toutefois, seules les durées les plus courtes, allant de deux à cinq ans, sont en baisse: de 0,02 à 0,07 point de pourcentage en moyenne. Les taux hypothécaires sur dix ans ont en revanche légèrement augmenté de 0,03 point de pourcentage par rapport à juillet. C’est ce que montre la dernière évaluation de douze prestataires réalisée par «Finanz und Wirtschaft».

Les fluctuations sont nettement moins importantes que ces derniers mois, lorsque les taux indicatifs ont varié entre 0,1 et 0,25 point de pourcentage par mois. Une normalisation de la structure des taux d’intérêt se dessine par ailleurs: en moyenne, les taux sur dix ans étaient à nouveau supérieurs aux taux sur deux ans. En juillet, la structure des taux s’était encore temporairement inversée: les taux à court terme étaient en moyenne supérieurs aux taux à long terme. Une telle inversion est également appelée courbe des taux inversée. Il existe toutefois encore quatre prestataires où la clientèle obtient un taux plus avantageux sur une durée plus longue: la Banque Migros, PostFinance, Swiss Life et la Banque Cantonale de Zurich.

Pour les emprunts de la Confédération, une courbe des taux inversée est observée depuis le mois de mai déjà. Les rendements des titres d’État sont souvent considérés comme une valeur de référence pour les autres marchés de taux. Les taux swap sont toutefois plus importants pour le marché hypothécaire. Pour la première fois depuis début juin, le taux swap sur dix ans était, en fin de semaine dernière, à nouveau supérieur au taux sur deux ans. Cela explique sans doute l’évolution des taux hypothécaires.

Credit Suisse a les taux indicatifs les plus élevés, toutes durées confondues. Les taux les plus avantageux pour les hypothèques sur dix ans sont ceux de PostFinance avec 2,42%. Sur deux ans, l’établissement demande un peu plus (2,43%), mais là aussi, il affiche le meilleur taux (voir tableau).

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.