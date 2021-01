Suisse – Les taux hypothécaires balaient le plancher fin décembre Selon la plateforme Moneypark, ils ont renoué avec leur plancher historique d’août 2019. Les taux à 10 ans restent bien plus bas que ce niveau.

Les taux hypothécaires moyens à deux et cinq ans référencés sur la plateforme de Moneypark ont renoué fin décembre avec leur plancher historique d’août 2019. Les taux à dix ans demeurent quant à eux une dizaine de points de base au-dessus de ce niveau.

L’écart entre taux moyens et les taux les plus avantageux négociés au travers de la plateforme s’est par contre contracté au cours de ces deux ans et demi, selon le relevé périodique livré mercredi par le courtier en hypothèques.

L’amélioration des rendements des placements alternatifs encourage en effet les créanciers à exiger des rendements plus élevés pour les hypothèques, au lieu de chercher à proposer à tout prix les meilleures offres. Au 31 décembre, les meilleurs taux s’établissaient à 0,51% sur deux ans, 0,56% sur cinq ans et 0,75% sur dix ans.

Le tassement des taux hypothécaires alors qu’ont enflé les taux d’intérêts sur le marché des capitaux trahit une concurrence toujours vive entre les prestataires de financement, dont les plus onéreux ont dû revoir leurs tarifs à la baisse.

Cette rivalité – renforcée encore par l’offensive de prestataires alternatifs comme les caisses de pension ou les fondations de placements – laisse augurer à brève échéance une anémie persistante des taux hypothécaires, selon les experts de Moneypark qui n’excluent pas d’éphémères mouvements dans un sens comme dans l’autre.

L’évolution des taux reste principalement conditionnée à celle de la pandémie, mais dépendra également de l’issue des tractations autour d’un accord-cadre avec l’Union européenne ainsi que du déroulement du Brexit.

ATS