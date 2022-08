Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + + Breaking news + + +

Crise énergétique – Les tarifs genevois de l’électricité vont augmenter de 22% en moyenne La hausse pour 2023 a été annoncée ce mercredi par le Conseil d’État. Eric Budry

La facture électrique devrait augmenter de 15 francs par mois environ pour un ménage. ENRICO GASTALDELLO/AZZURRO MATTO

Le Conseil d’État a annoncé ce mercredi après-midi les tarifs d’électricité des Services industriels de Genève (SIG) pour l’an prochain.

La hausse pour les Genevois sera en moyenne de 22% dès le 1er janvier 2023. Selon le Conseil d’État, le nouveau tarif devrait représenter une augmentation d’un peu moins de 15 francs par mois environ sur la facture d’électricité d’un ménage.

Hausse «modérée», selon les SIG

Dans un communiqué, les SIG expliquent que deux raisons les ont conduits à demander «ce relèvement modéré: la hausse extrêmement forte des prix de l’électricité ainsi que l’augmentation des tarifs du réseau de transport facturés par Swissgrid».

L’entreprise publique souligne que, malgré l’augmentation, «les tarifs de l’électricité de SIG resteront vraisemblablement les plus avantageux en 2023 parmi les grandes villes suisses.»



Exemples de factures

Les SIG proposent une simulation des futures factures pour les Genevoises et les Genevois, selon la taille du logement et pour des profils types:



- Pour un appartement de 3-pièces consommant 1600 kWh par an, la facture mensuelle passe de 26.90 CHF à 33.10 CHF, soit une hausse de 6.20 CHF par mois.

- Pour un appartement de 5-pièces consommant 2500 kWh par an, la facture mensuelle passe de 41.60 CHF à 51.00 CHF, soit une hausse de 9.50 CHF par mois.

- Pour un appartement de 6-pièces consommant 4500 KWh par an, la facture mensuelle passe de 74.00 CHF à 90.80 CHF, soit une hausse de 16.90 CHF par mois.

- Pour une maison individuelle (6-pièces) consommant 7500 kWh par an, la facture mensuelle passe de 112.30 CHF à 137.80 CHF, soit une hausse de 25.50 CHF par mois.

- Pour une petite entreprise (par ex : exploitation viticole) consommant 30'000 kWh par an, la facture mensuelle passe de 512.30 CHF à 628.50 CHF, soit une hausse de 116.20 par mois.

Eric Budry est journaliste, rattaché à la Tribune de Genève, et couvre plus spécifiquement la politique cantonale. Détenteur d'un master en sciences politiques de l'Université de Genève, il a œuvré dans différents journaux avant de rejoindre le quotidien genevois en 2000. Plus d'infos

