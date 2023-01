Trafic transalpin – Les tarifs du tunnel du Mont-Blanc prennent l’ascenseur en 2023 Inflation oblige, les autorités françaises et italiennes ont revu à la hausse les tarifs de transit. Effectifs depuis ce 1er janvier, les nouveaux prix ont grimpé de 7,36%. ADV

Depuis le 1er janvier, cela coûte plus cher de se rendre en Italie par le tunnel du Mont-Blanc. LUCIEN FORTUNATI

Se rendre en Italie depuis la France via le tunnel du Mont-Blanc coûtera plus cher cette année. Les autorités françaises et italiennes ont en effet décidé d’une hausse des tarifs de 7,36%. Cette importante augmentation correspond au «taux moyen d’inflation cumulé dans les deux pays». Les nouveaux prix sont entrés en vigueur ce 1er janvier à 00h01.

Désormais, un automobiliste devra débourser 51,50 euros pour se rendre en Italie, contre 48 euros en 2022. L’aller-retour passe, lui, de 59,80 euros à 64,20 euros. Le prix des abonnements n’est pas épargné non plus. Les 20 passages grimpent à 224,80 euros, au lieu de 209,40 euros l’an dernier. Même traitement pour les caravanes et les motos (consulter le tableau des tarifs 2023).

Pour les cars et les semi-remorques (poids lourds à trois essieux), l’aller simple passe de 349,80 euros à 375,60 euros. L’aller-retour grimpe de 549,50 euros à 590 euros.

Dans le sens Italie-France, les tarifs sont légèrement plus élevés en raison de la TVA italienne à 22%, contre 20% pour la TVA française.

Pour permettre aux usagers d’anticiper le coût de leur trajet, le site du Tunnel du Mont-Blanc propose un calculateur.

