Transports transfrontaliers – Les tarifs du Léman Express augmenteront en 2023 Le projet de relever les prix des abonnements de près de 3% et celui des trajets uniques de 8% a été voté la semaine dernière. Fabrice Breithaupt

Le Léman Express transporte chaque jour plus de 57’000 voyageurs entre les cantons suisses de Genève et de Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Lucien FORTUNATI

Dès le 1er janvier 2023, les prix des abonnements du Léman Express vont augmenter de 2,95% et ceux des trajets uniques de 8%.

La Région Auvergne/Rhône-Alpes (AURA) a en effet voté en commission permanente, en huis clos vendredi dernier, cette hausse des tarifs, qui concerne aussi les TER. C’est ce que rapporte «Le Progrès».

Interrogé par notre confrère avant cette décision, Laurent Wauquiez, président de la Région AURA, avait expliqué que «les hausses du coût de l’énergie et de l’inflation font peser sur les collectivités des charges d’exploitation nouvelles et importantes. Or, malgré les demandes formulées par les élus locaux, le gouvernement a refusé la mise en place d’un bouclier énergie.»

Trajets sur territoire français seuls concernés

Précisons que cette augmentation des tarifs ne concerne que les trajets effectués sur la partie française du Léman Express. La hausse ne touchera donc que les voyageurs français voyageant de France en France, les travailleurs frontaliers traversant la Suisse et la France quotidiennement, et les résidents suisses se rendant en France voisine pour leurs loisirs ou leurs achats.



Interrogé par le «Tribune de Genève» il y a une dizaine de jours, lors de l’annonce de ce projet de hausse, Rémy Burri, responsable opérationnel de Léman Pass (la structure franco-suisse chargée de la tarification du Léman Express, basée à Genève), nous expliquait que cette décision de la Région AURA serait unilatérale. Chaque partenaire du réseau peut décider seul de ses propres tarifs. Et que unireso n’a pas prévu de changer ses prix.



En outre, le responsable ajoutait que, côté suisse romand en tout cas, la hausse des tarifs ne pourrait pas être effective dès le 1er janvier. Pour des raisons techniques, l’implémentation des nouveaux prix dans la grille tarifaire prendra du temps et ne sera active que pour le 1er août.



Un mauvais signal écologique

Certes, les prix des abonnements et des trajets uniques resteront meilleur marché que le coût d’une voiture privée.



Mais cette hausse arrive à un mauvais moment. D’une part, en raison de l’inflation, alors que beaucoup de prix de biens de consommation courante et de prestations de service augmentent. D’autre part, en raison de l’urgence climatique et environnementale, alors que l’utilisation des transports en commun doit être favorisée par le grand public pour réduire l’usage des véhicules motorisés privés, dont les émissions de gaz à effet de serre sont en partie responsables du dérèglement climatique global.



Le projet était d’ailleurs combattu par les socialistes et les écologistes, ainsi que par des associations d’usagers des TER.



Rappelons que le Léman Express est le plus grand réseau ferroviaire transfrontalier d’Europe. Il a été mis en service le 15 décembre 2019. Son réseau compte 230 km de lignes, 45 gares et 6 lignes entre les cantons suisses de Genève et de Vaud et les départements français de l’Ain et de la Haute-Savoie. Selon Lémanis (chiffres de juin 2022), plus de 57’000 personnes l’empruntent chaque jour, soit davantage que les prévisions initiales.

Fabrice Breithaupt est journaliste et secrétaire de rédaction. Il s’occupe d'immobilier, d’emploi et de formation. Après des expériences dans la communication institutionnelle (ONU à Genève et Ministère français de la Défense à Paris), il est devenu journaliste RP en 1995 (radio, puis presse écrite). Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.