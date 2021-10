Exposition de bronzes antiques – Les tambours du Vietnam résonnent dans la Vieille-Ville Le Musée Barbier-Mueller montre l’ensemble le plus important d’art de Dông Son hors de son lieu d’origine. Pascale Zimmermann Corpataux

Tambour en bronze de Dông Son, orné de décors raffinés souvent inspirés de l’eau. STUDIO FERRAZZINI BOUCHET

Tout commence en 1955 dans la boutique d’un antiquaire parisien, Ernest Ascher. Jean Paul Barbier chasse l’objet rare parmi ce bric-à-brac lorsqu’il tombe sur «un disque en bronze assez abîmé qu’Ascher déclara être «d’origine tonkinoise». Il l’avait acquis de la veuve d’un ancien fonctionnaire colonial. […] Considérant cette pièce comme dépourvue de valeur commerciale, Ascher m’en fit cadeau à l’occasion de l’acquisition d’un masque africain, effectuée ce même jour. C’est ainsi que la culture de Dông Son […] entra dans ma vie.»

Ce souvenir était cher au cœur du collectionneur genevois, qui aimait bien raconter cette anecdote. Jean Paul Barbier aurait aussi beaucoup apprécié l’exposition qui, dans son musée de la Vieille-Ville, met aujourd’hui en valeur la collection de bronzes antiques d’Asie du Sud-Est qu’il a constituée entre la fin des années 70 et son décès en décembre 2016. Cette pièce, première d’un ensemble qui deviendra le plus important et le plus beau hors du Vietnam, figure bien sûr en bonne place, comme un fétiche, au mur du musée.