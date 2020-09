Afghanistan – Les talibans «prêts» à démarrer les pourparlers de paix samedi Après avoir été repoussées durant plusieurs mois, les négociations entre Kaboul et les insurgés afghans prévues au Qatar seraient sur le point de débuter ce week-end.

Les autorités afghanes ont particulièrement renâclé à relâcher les 400 derniers insurgés afghans. KEYSTONE

Les talibans ont annoncé jeudi être «prêts» à démarrer samedi les pourparlers de paix avec le gouvernement afghan, retardés depuis plus de six mois, afin d’essayer de mettre un terme à près de 19 ans de conflit.

«Apporter une paix globale»

«Conformément à l’accord signé (avec) les Etats-Unis, l’Emirat islamique d’Afghanistan (le nom que se donnent les insurgés) déclare être prêt à participer à la cérémonie inaugurale des négociations interafghanes devant se tenir au Qatar (...) le 12 septembre 2020», soit samedi, ont-ils fait savoir dans un communiqué.

Les insurgés ont «l’intention de faire avancer le processus de négociation de manière appropriée et d’apporter une paix globale et un système islamique pur dans le cadre de (leurs) valeurs islamiques et de (leurs) intérêts nationaux supérieurs», ont-ils ajouté.

La présidence afghane, sur Twitter, a confirmé le départ vendredi pour le Qatar de ses 21 négociateurs. Le chef du conseil de réconciliation, l’ex-chef de l’exécutif et candidat malheureux à la dernière présidentielle Abdullah Abdullah, représentera notamment le gouvernement afghan à la cérémonie inaugurale, a-t-elle précisé.

Deux sources talibane et gouvernementale avaient déclaré jeudi à l’AFP que les pourparlers pourraient démarrer samedi.

«J’espère que c’est sérieux»

«On nous a demandé d’être prêts à partir pour Doha demain (vendredi)», avait raconté Hafiz Mansour, l’un des 21 négociateurs de Kaboul. «Mais on nous a dit cela déjà à de nombreuses reprises. J’espère que c’est sérieux cette fois-ci", avait-il espéré.

«Le dernier problème majeur, qui était le transfert de six talibans, est résolu, alors qu’ils sont transférés à l’heure qu’il est à Doha», avait estimé la source gouvernementale.

Un avion spécial à quitté jeudi soir Kaboul pour Doha avec les six prisonniers à son bord, ont indiqué deux sources talibanes à l’AFP.

Plusieurs pays, dont l’Australie et la France, s’opposent à la libération de ces détenus, coupables d’avoir tué leurs ressortissants en Afghanistan.

L’un d’entre eux est un ex-soldat afghan accusé d’avoir abattu cinq soldats français et blessé 13 autres en 2012. Un autre, également un ancien militaire, a tué trois soldats australiens.

Washington appelle à ne pas «gâcher» cette «occasion historique» Afficher plus Les Etats-Unis ont salué jeudi le début, annoncé pour samedi, des négociations de paix interafghanes, appelant les belligérants à ne pas «gâcher» cette «occasion historique» de mettre fin à la guerre en Afghanistan. «J’exhorte les négociateurs à faire preuve du pragmatisme, de la retenue et de la flexibilité nécessaires pour que ce processus soit couronné de succès», a dit dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, confirmant que les pourparlers démarreraient samedi.

Désaccords persistants

Les deux assassins de Bettina Goislard, employée onusienne française tuée en 2003, ont de leur côté «été libérés aujourd’hui (jeudi) dans la province du Wardak», proche de Kaboul, ont déclaré deux sources talibanes. Une information non confirmée par les autorités.

Prévus en mars, les pourparlers de paix, inédits entre les deux camps, ont été reportés régulièrement du fait de désaccords persistants autour d’un échange de prisonniers : quelque 5000 talibans contre un millier de membres des forces afghanes.

Cette disposition, inscrite dans un accord américano-taliban signé en février au Qatar, qui entérine le retrait des troupes étrangères d’Afghanistan d’ici mi-2021, a dès le départ suscité l’hostilité de Kaboul, non-signataire du texte.

Les autorités afghanes ont particulièrement renâclé à relâcher les 400 derniers insurgés, accusés ou condamnés pour des crimes graves, qu’ils ont fini par libérer la semaine dernière, à l’exception d’une poignée de détenus, dont certains sont en route pour le Qatar.

AFPE/NXP