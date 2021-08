Conflit en Afghanistan - Les talibans prennent Ghazni et se rapprochent de Kaboul

Trump tient Biden pour responsable Afficher plus

L’ex-président américain Donald Trump a tenu jeudi son successeur Joe Biden pour responsable des avancées militaires des talibans en Afghanistan, estimant que la situation actuelle était «inacceptable».

«Si j’étais président actuellement, le monde saurait que notre retrait d’Afghanistan était soumis à des conditions», a affirmé Donald Trump dans un communiqué. «Cela aurait été un retrait bien différent et un retrait bien plus réussi et les talibans le savaient mieux que quiconque», a-t-il ajouté.

«J’ai eu personnellement des entretiens avec des dirigeants talibans qui avaient compris que ce qu’ils font aujourd’hui n’aurait pas été toléré», a-t-il assuré.