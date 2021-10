Nouveau gouvernement en Afghanistan – Les talibans lancent un programme contre le chômage et la faim Il consistera à offrir du blé en échange de travail, offrant potentiellement 40’000 emplois dans la seule capitale, Kaboul.

Les talibans veulent lutter contre la faim et le chômage. AP Photo/Alexander Zemlianichenko, Pool

Le gouvernement taliban au pouvoir en Afghanistan a lancé ce dimanche un programme d’aide consistant à donner du blé en échange de travaux à des dizaines de milliers d’hommes pour lutter contre la faim à travers le pays.

Le programme fournira des emplois à 40’000 hommes à Kaboul. Il doit aussi démarrer dans plusieurs autres villes, a indiqué Zabihullah Mujahid, porte-parole du gouvernement, lors d’une conférence de presse. «C'est une étape importante dans la lutte contre le chômage», a-t-il déclaré, précisant que les participants devront «travailler dur».

Un programme de deux mois

Le programme doit durer deux mois: 11’600 tonnes de blé seront distribuées comme salaires dans la capitale et 55’000 dans d’autres grandes villes du pays comme Herat, Jalalabad ou Kandahar. A Kaboul, les participants devront par exemple creuser des canaux et des tranchées pour récupérer l'eau et la neige afin de lutter contre le manque d'eau.

Zabihullah Mujahid et d’autres responsables, dont le ministre de l’Agriculture, Abdul Rahman Rashid, et le maire de Kaboul Hamdullah Numani, ont coupé un ruban rose et creusé un petit fossé lors d’une cérémonie d’inauguration à Rish Khor, une zone rurale de la capitale.

L’Afghanistan, ravagé par la pauvreté et la sécheresse, son économie en lambeaux, s’apprête à affronter un rude hiver, alors que peu de familles sont équipées pour y faire face.

ATS

