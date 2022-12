Calvaire des Afghanes – Les talibans interdisent aux femmes de travailler pour les ONG Alors que plus de la moitié de la population peine à se nourrir, les organisations humanitaires s’indignent et tirent la sonnette d’alarme. Théophile Simon

Une femme en burqa dans les rues de Kandahar, la grande ville du sud de l’Afghanistan, le 25 décembre 2022. AFP/NAVEED TANVEER

Après l’université, les ONG. Quatre jours après avoir interdit aux Afghanes d’accéder aux universités du pays, les talibans leur ont cette fois défendu de travailler pour des ONG locales et internationales. «Il y a eu des plaintes sérieuses concernant le non-respect du hijab islamique et d’autres règles et règlements relatifs au travail des femmes dans les organisations nationales et internationales», a indiqué samedi le ministère de l’Économie afghan.