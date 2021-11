Afghanistan – Les talibans demandent l’aide de l’UE pour les aéroports Les représentants des talibans, au pouvoir à Kaboul depuis le 15 août, se sont engagés à permettre le départ de ceux qui le souhaitent. En échange, ils ont demandé l’aide de l’Union européenne pour garantir le bon fonctionnement des aéroports.

La délégation talibane à Doha en août. AFP

Les talibans ont demandé l’aide de l’Union européenne pour garantir le fonctionnement des aéroports afghans lors de discussions ce week-end à Doha, où ils se sont engagés à permettre le départ de ceux qui le souhaitent, a annoncé l’UE dimanche.

«La délégation afghane a confirmé son engagement à garantir et à faciliter le passage en toute sécurité des ressortissants étrangers et des Afghans qui souhaitent quitter le pays», a déclaré dans un communiqué le service diplomatique de l’UE (SEAE). «À cet égard, les deux parties ont souligné l’importance fondamentale de maintenir les aéroports afghans ouverts et la délégation afghane a demandé une aide pour maintenir les opérations des aéroports», ajoute la diplomatie européenne.

Une «amnistie générale» pour les Afghans

Les talibans se sont également engagés à respecter leur promesse d’«amnistie générale» pour les Afghans qui ont travaillé contre eux pendant les deux décennies de domination occidentale, jusqu’au retrait précipité des États-Unis en août, selon ce document. Par ailleurs «les deux parties se sont déclarées gravement préoccupées par la détérioration de la situation humanitaire en Afghanistan à l’approche de l’hiver», indique le communiqué, qui précise que l’UE continuera à fournir une aide humanitaire.

L’UE a notamment exhorté les talibans à mettre en place un «gouvernement inclusif», à encourager la démocratie et à garantir l’égalité d’accès des filles à la scolarité. Elle a également suggéré que si les talibans remplissaient les conditions de l’UE, des financements supplémentaires pourraient être débloqués, mais uniquement «au bénéfice direct du peuple afghan».

Les talibans ont réaffirmé qu’ils feraient respecter les droits de l’homme «conformément aux principes islamiques» et qu’ils accueilleraient le retour des missions diplomatiques qui avaient été fermées, selon la déclaration. L’UE précise dans le communiqué que «le dialogue n’implique pas la reconnaissance par l’UE du gouvernement intérimaire (taliban) mais fait partie de l’engagement opérationnel de l’UE, dans l’intérêt de l’UE et du peuple afghan».

Ces discussions précédaient deux semaines de négociations entre les États-Unis et les talibans, prévues à partir de lundi dans la capitale qatarie également. La délégation talibane était dirigée par le ministre intérimaire des affaires étrangères Amir Khan Mutaqqi et la délégation de l’UE par l’envoyé spécial pour l’Afghanistan Tomas Niklasson.

AFP

