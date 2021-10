Le sentier refait à neuf traverse un vallon et une clairière. Réussite paysagère.

Les falaises ont été entièrement purgées et raclées, jusqu’à retrouver les zones stables. Le rendu est impressionnant à l’œil.

Les falaises ont été entièrement purgées et raclées, jusqu’à retrouver les zones stables. Le rendu est impressionnant à l’œil.

Le contemplatif malheureux du début du printemps peut revenir sans crainte. L’image de désolation, consécutive à la grande purge réalisée aux abords du sentier principal menant à la Bâtie, a totalement disparu. La nature a repris ses droits. À dire vrai, personne, à cet endroit, n’a jamais voulu les lui retirer.

Malmenée, certes, la nature, mais par des mains professionnelles. Il fallait sécuriser, et dans les grandes largeurs, ces flancs mités plongeant sur la route des Péniches qui longe l’Arve. Ou alors se résoudre à condamner ce cheminement qui monte en pente douce jusqu’au parc animalier et au café de la Tour. Les piétons et les cyclistes risquaient de se prendre une chute de pierres sur la tête.