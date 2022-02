Horlogerie connectée – «Les TAG Heuer connectées représentent déjà 15% de nos ventes»

Deux ambassadrices accompagnent les nouveaux modèles. Une façon d’élargir la clientèle féminine?

À l’heure actuelle, 95% de notre clientèle Connected est masculine et tournée vers le sport et le bien-être, mais nous voyons de belles opportunités sur le marché féminin, comme l’illustre notre campagne pour le lancement de la TAG Heuer Connected Calibre E4, avec la joueuse de tennis Naomi Osaka et la championne olympique du 400 mètres haies Sydney McLaughlin. Alors que la montre de 45 mm arbore une allure encore plus sportive, la version 42 mm, avec son design raffiné, est conçue pour plaire au plus grand nombre, et peut se porter aussi bien pour faire du sport qu’au bureau ou en soirée.