Salaires et conditions de travail – Les syndicats veulent contraindre Uber à négocier SIT et Unia demandent à Fabienne Fischer d’user de son autorité après l’échec de la procédure de conciliation. Eric Budry

Une quarantaine de chauffeurs Uber ont participé à l’action organisée mercredi par les syndicats SIT et Unia devant les bureaux de Fabienne Fischer, en vieille-ville. Certains en ont profité pour faire un peu de publicité pour leur nouvelle application, Super, permettant de réserver un véhicule pour une course. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Saisie par la conseillère d’État Fabienne Fischer, la Chambre des relations collectives de travail (CRCT) a constaté mardi que la procédure de conciliation entre Uber et les syndicats SIT et Unia avait échoué. Mercredi, les syndicats ont donc demandé au Département de l’économie et de l’emploi «de faire usage de son autorité pour contraindre Uber à négocier».