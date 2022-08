Conditions de travail à Genève – Les syndicats tirent un bilan «inquiétant» de la canicule sur les chantiers Selon eux, bon nombre d’entreprises ne respecteraient pas les règles en vigueur pour protéger les ouvriers de la chaleur. Ils ont signalé 50 cas problématiques à l’inspection du travail. Emilien Ghidoni DÉVELOPPEMENT SUIT

Sur les chantiers du gros-oeuvre, la température peut vite monter au-dessus des 30 degrés à cause du béton frais ou des moteurs des machines. LUCIEN FORTUNATI

Ce jeudi, les syndicats ont dénoncé les conditions de travail «extrêmement graves» des ouvriers durant les canicules de juillet et août. Ils accusent un grand nombre d’entreprises du secteur de la construction de ne pas avoir respecté leurs obligations en cas de canicule.

Lors de leurs visites sur des chantiers durant l’été, les délégués syndicaux du Sit, d’Unia et de Syna ont constaté plusieurs manquements: aucune eau mise à disposition des travailleurs, pas de pauses durant l’après-midi et des travaux pénibles effectués en plein soleil. Selon eux, de nombreux ouvriers ont fait des malaises ou eu d’autres problèmes de santé à cause de la chaleur. En tout, les syndicats ont dénoncé 50 entreprises à l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (Ocirt). Selon eux, l’Ocirt n’aurait pas été inspecter les chantiers dénoncés et aurait simplement envoyé des courriers aux entreprises. Cette mesure est jugée insuffisante par les syndicats

Le Sit, Unia et Syna exigent aussi la création d’un «fonds intempéries», pour permettre aux ouvriers de ne pas travailler en cas de fortes chaleurs ou de pluie battante. Ce fonds permettrait de rembourser les deux premiers jours d’arrêt, non remboursés par le chômage. Des négociations sont en cours avec le Département de l’économie et de l’emploi, ainsi que les organisations patronales. Mais selon les syndicats, elles ne vont pas assez vite. Ils exigent que ce fonds soit créé avant l’hiver.

