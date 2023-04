Votation cantonale du 18 juin – Les syndicats lancent la campagne pour «1000 emplois» L’initiative genevoise demande un «plan Marshall» pour la transition écologique et sociale, soit la création massive de postes chaque année. Le texte vise aussi à encourager la semaine de quatre jours. Rachad Armanios

La Communauté genevoise d’action syndicale, ainsi que divers partis et collectifs ont lancé, lundi, leur campagne en faveur de «1000 emplois». RAR

Les syndicats réclament un plan Marshall pour la transition écologique et sociale. Lundi, la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) a lancé la campagne en faveur de son initiative «1000 emplois», en votation le 18 juin, soutenue par la gauche radicale et le Parti socialiste. Le mot d’ordre des Verts? Liberté de vote.

L’initiative demande que les collectivités publiques créent chaque année un nombre de nouveaux postes corrélé au taux de chômage. Soit 1000 emplois pour un taux de 5% ou plus de 600 selon le taux actuel. «C’est un mécanisme de frein au chômage», commente le président de la CGAS, Davide De Filippo.

C’est d’ailleurs à l’objectif du plein-emploi du plan Marshall, lancé après la Deuxième Guerre mondiale, que Paolo Gilardi, du Syndicat des services publics, fait référence.

«L’inaction coûterait beaucoup plus»

Les initiants estiment l’investissement à 100 millions de francs par an, une somme «mesurée» au regard du budget de l’État, selon Davide De Filippo. Teo Frei (SolidaritéS) prévient: le coût économique, social et environnemental de l’inaction serait beaucoup plus élevé.

Transports publics, accompagnement des personnes âgées, soins, petite enfance, école inclusive, handicap, rénovation thermique des bâtiments, pose de panneaux solaires… Les secteurs visés par «1000 emplois» sont nombreux. «Entre 2018 et 2022, le nombre de personnes soignées à l’Hôpital cantonal a crû de 24% et le nombre d’équivalents temps plein de seulement 9%», prend comme exemple Geneviève Preti, présidente du Cartel intersyndical de la fonction publique.

Les initiants voient dans ces nouveaux emplois autant d’occasions d’insertion et de réinsertion. En particulier pour les plus de 50 ans licenciés par les entreprises, plaide Eddie Lacombe, pour l’Association de défense des chômeurs.

La semaine de quatre jours

L’initiative propose aussi que l’État encourage le secteur privé à passer à la semaine de 32 heures sans baisse de salaire. De quoi mieux partager l’emploi rémunéré. Et non rémunéré. Les femmes effectuent «gratos» l’essentiel des tâches domestiques, s’alarme Françoise Nyffeler (Grève féministe). «Les entreprises qui ont sauté le pas s’y retrouvent», affirme Helena de Freitas (Unia), car la mesure fidélise le personnel et réduit le taux d’absentéisme.

Le Grand Conseil a balayé «1000 emplois» et refusé de proposer un contre-projet mettant l’accent sur la formation, comme le souhaitait le Conseil d’État à majorité de gauche, qui rejette l’initiative. «La formation est complémentaire à la création d’emplois», réagit Davide De Filippo.

