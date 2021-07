Aéroport de Genève – Les syndicats et Swissport enterrent la hache de guerre Les employés demandaient une convention collective de travail depuis 2018. L’accord revient sur des baisses de conditions de travail. Nouvelles négociations programmées. Aurélie Toninato

Après un premier pas après la grève, l a direction de Swissport a fait une nouvelle proposition mercredi qui , cette fois, a trouvé l’assentiment du personnel réuni en assemblée général e . MAGALI GIRARDIN

Accord trouvé. Le conflit qui empoisonne Swissport depuis de longs mois semble être en train de trouver son épilogue. Un communiqué envoyé par Avenir syndical et le SEV, mercredi soir, confirmé par le SSP, souligne qu’un accord a été conclu avec l’entreprise. «Si cette proposition ne répond pas à l’entier des besoins légitimes exprimés par les employés, elle s’inscrit dans un contexte de crise et prend en compte une partie des demandes du personnel», indiquent les représentants des deux premiers syndicats, Yves Mugny et Pablo Guarino.

Deux ans de conflit

Depuis 2018, le personnel de Swissport réclame une nouvelle Convention collective de travail (CCT). Après des négociations qui n’ont rien donné, une conciliation devant la justice, une médiation menée par l’ancien conseiller d’État David Hiler, un mouvement de grève mercredi passé qui a perturbé les opérations d’embarquement et de débarquement d’une trentaine de vols, la crise connaît enfin un dénouement. Après un premier pas après la grève, et l’ouverture mardi de négociations, la direction de Swissport a fait une nouvelle proposition mercredi qui, cette fois, a trouvé l’assentiment du personnel réuni en assemblée générale.

«D’autres consultations sont en cours», prévient toutefois le représentant du SSP Jamshid Pouranpir. À noter que l’absence de communiqué commun des trois organisations syndicales indique l’existence de divergences, probablement sur les concessions obtenues. Depuis la grève, les fronts semblent s’être renversés, puisque celle-ci avait été lancée par Avenir syndical et soutenue par le SSP.

Accord temporaire

Prévu pour une durée de neuf mois, l’accord s’appliquera rétroactivement du 1er juin 2021 au 28 février 2022, «de façon à permettre aux partenaires sociaux de revenir à la table des négociations en octobre 2021 déjà, et de se mettre d’accord sur une CCT de plus longue durée».

Les syndicats expliquent que cet accord «rétablit des acquis supprimés dans les contrats individuels de Swissport (principalement la participation à la caisse maladie), établit des mesures de compensation pour le personnel, amoindrit d’autres dispositifs déjà mis en place (horaires coupés, annualisation des horaires), rétablit un cadre limitant le recours au personnel auxiliaire (avec un plafond de 1’400 heures par an) et valorise de façon plus équitable les pénibilités de travail liées soit au travail physique soit aux tensions liées à la période du Covid (nouvelle prime saisonnière)». Élément important, la direction s’engage à entamer les négociations «en vue de conclure une convention collective à long terme dès le mois d’octobre».

Le SEV et Avenir syndical de conclure: «Sans être parfait, cet accord est un gage de bonne foi de l’entreprise à rétablir un dialogue social prenant en compte les demandes du personnel.»

