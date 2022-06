Transports publics genevois – Les syndicats des TPG menacent de faire grève le 28 juin Un préavis a été déposé auprès de la direction, qui a proposé une séance de discussion le 21 juin. Eric Budry

Les représentants des syndicats SEV et Transfair des TPG ont annoncé leur préavis de grève lors d’une conférence de presse ce mercredi. ENRICO GASTALDELLO AZZURROMATTO

Les Transports publics genevois (TPG) pourraient être en grève le mardi 28 juin. Les deux principaux syndicats de la régie publique (SEV-TPG et Transfair) ont en effet annoncé mercredi avoir déposé vendredi dernier un préavis pour cette date. La raison, selon eux? Le refus de la direction d’entrer en matière sur l’indexation à hauteur de 1,2% du traitement des collaborateurs pour 2022. Et cela, à cause de la situation financière délicate des TPG. La messe n’est toutefois pas dite, puisqu’une nouvelle séance de discussion se tiendra le 21 juin.