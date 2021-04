Chômage – Les syndicats appellent à la création d’emplois Une initiative cantonale demande à l’État de créer 1000 emplois sociaux et écologiques supplémentaires par an. Et de réduire le temps de travail. Laurence Bezaguet Grobet

Davide de Filippo, président de la Communauté genevoise d'action syndicale. Laurent Guiraud

«On doit se préoccuper du climat et de l’alarme sonnée par les jeunes. Or, si elle est nécessaire, la transition écologique va générer des suppressions d’emploi», constate Davide De Filippo, président de la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS). Cette transition doit également favoriser de nouvelles activités soucieuses de l’environnement et socialement utiles, considère la CGAS, qui vient donc de lancer une initiative cantonale pour que l’État crée 1000 emplois supplémentaires par an chaque fois que le taux de chômage dépasse les 5% en moyenne annuelle.