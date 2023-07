Rugby à sept – Les Switzers raflent les titres et les honneurs Le club genevois s’est spécialisé dans ce sport extrême, olympique depuis 2016. Champion suisse, il a réussi la passe de trois et son équipe féminine a signé une première. Pascal Bornand

On n’arrête plus les Switzers, champions suisses pour la troisième fois d’affilée. DR

Entre la prochaine Coupe du monde à quinze, organisée dès le 8 septembre en France, et le futur tournoi olympique à sept, en été 2024 à Paris, son cœur de rugbyman ne balance pas. Il est ovale. «C’est le même ballon, la même passion», s’exclame Gianni Di Martino, un ancien international suisse converti au «seven’s» et aujourd’hui manager général du Switzers Rugby Geneva, le club qu’il a fondé en 2010 et qui est devenu, depuis, la référence du rugby à sept en Suisse. Pour preuve, les deux titres nationaux que les joueurs et joueuses de Vessy ont remportés cette saison, sans compter celui de LNB dames à quinze.