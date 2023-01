Curiosité à manger sur le pouce – Les sushis cèdent aux sirènes véganes Garder les codes du take-away japonais sans viande ni poisson. Une enseigne tente le coup. Chloé Din

Dans cette nouvelle gamme de plats froids à l’emporter, on retient l’assaisonnement et l’accent mis sur les légumes. Sushizen

On connaît bien les substituts de viande et de poulet, désormais incontournables dans les rayons de supermarché. Alors que le nombre de véganes bondit, leur marché semble s’essouffler en Suisse. Qu’à cela ne tienne, les voici qui s’aventurent dans de nouvelles contrées, à savoir le take-away à la mode japonaise. L’enseigne Sushizen, avec neuf adresses dans le canton de Vaud, vient de compléter son menu avec cinq variantes de bentos et makis qui font l’impasse sur le poisson cru.

Spoiler: la curiosité ne révolutionne pas la gastronomie nippone. Mais elle a le mérite d’exister et parvient même à relever un défi pas gagné d’avance. Comme le reste de cette gamme végane, le bento, un bol de riz surmonté de garnitures, se mange froid, avec asperges, choux de Bruxelles, patates douces et boulettes. L’association est inattendue et, surtout, plutôt bien assaisonnée. Nul besoin de noyer le tout dans la sauce soja, comme c’est souvent le cas des nigiris et autres rolls à l’emporter.

Légumes en vedette

L’expérimentation se poursuit avec une variante à l’émincé végane, façon poulet, qui n’est pas la meilleure formule. En maki, le substitut de volaille à la mayonnaise ne fait pas non plus d’étincelles. On préfère la version avec des cubes d’escalope panée, roulés dans le riz et l’algue nori à la place du thon.

Il fallait y penser. C’est ce qu’on se dit en testant cette nouvelle offre, dont le point fort est de mettre les légumes en vedette. Pour des repas sur le pouce, c’est toujours bon à relever. Le nigiri aux asperges mériterait presque de devenir un classique. Pour le reste, les végétariens et les véganes nostalgiques de la viande y trouveront sans doute leur compte, tout comme ceux qui apprécient déjà les burgers éthiques sous toutes leurs formes.

