Nouvelle vague – Les sœurs musiciennes qui se produisent dans toute l’Europe Camille et Julie Berthollet, violoncelliste et violoniste à succès, brisent les frontières entre la musique actuelle et le classique, sur les plus belles scènes. Adrien Kuenzy Large Network

Le duo a récemment sorti «Séries», un album avec les plus beaux airs du cinéma et du petit écran. 2021 PARLOPHONE RECORDS LIMITED

Camille et Julie Berthollet, respectivement 23 et 24 ans, ne se sont jamais quittées, ni sur scène, ni dans le privé, même quand elles sont devenues parisiennes il y a six ans. Heureuses de poursuivre enfin leur tournée autour de leur dernier album «Séries», sorti en novembre dernier et qui se consacre aux plus beaux airs des séries télévisées et de films (dont «Game of Thrones» et «Mission impossible»), les deux jeunes femmes à la chevelure flamboyante partagent aujourd’hui leur temps entre la scène et la composition, cette dernière étant «naturelle et une nécessité au quotidien», même si aucun album n’est à annoncer pour le moment. «Depuis le début de la pandémie, on a enfin repris un rythme de croisière où on se sent comme avant sur scène», ajoute Julie. De passage en Suisse en début d’année, elles se produisent actuellement partout en France et s’arrêteront aussi au Luxembourg. Par le passé, elles ont notamment montré leur talent dans des salles mythiques, comme au Royal Albert Hall de Londres.

«Les airs composés pour l’écran sont souvent sublimes et se suffisent à eux-mêmes.» Camille et Julie Berthollet

Aussi loin qu’elles s’en souviennent, la musique a toujours fait partie de la vie des deux surdouées originaires d’Annecy, formées à la Haute École de musique de Genève: «J’ai écouté mes premiers concerts vers 1 an, explique Julie. «Les Quatre Saisons» de Vivaldi, entendu au Château d’Annecy, a été révélateur, j’ai tout de suite demandé un violon.» Camille abonde: «J’ai de mon côté choisi le violoncelle à 3 ans. Très vite, on a joué ensemble, c’est la base, même si on se produit aussi en solo.» C’est à 15 ans que Camille est révélée au grand public, alors qu’elle remporte la toute première édition de «Prodiges», une émission consacrée aux jeunes talents. Mais toutes les deux sont des habituées des concours, ayant déjà remporté de nombreux prix.

Depuis leur album «Entre 2» sorti en 2018 autour de leurs chansons françaises préférées, puis «Nos 4 saisons», dans lequel elles interprètent de façon personnelle l’œuvre de Vivaldi, Camille et Julie Berthollet n’ont cessé de prouver qu’elles savaient briser les frontières entre musique classique et contemporaine. «C’est l’écoute d’une bande-son de Max Richter, composée pour la série «The Leftovers», qui nous a donné l’envie de reprendre des musiques de séries pour en faire un album. Les airs composés pour l’écran sont souvent sublimes et se suffisent à eux-mêmes.»

Elles écoutent Pour s’endormir «On se replonge dans la musique classique de notre enfance, avec par exemple des concertos pour piano de Mozart, des airs de Vivaldi.» Pour se concentrer «Le dernier album du rappeur Orelsan nous inspire beaucoup. Le rythme est excellent, la façon dont il pose ses mots est très variée, efficace.» Pour se réconforter «Un bon titre de Stromae, comme «Santé».

