Concept hôtelier insolite – Les suites avec zéro étoile débarquent en Suisse romande Sans toit ni murs, des «chambres» nichées au cœur des paysages rencontrent un vif succès en Suisse alémanique. À découvrir à Saillon (VS) dès le 1er juillet. Namya Bourban

Le projet «Null Stern – la seule étoile c’est vous» rencontre un franc succès en Suisse alémanique et débarque prochainement en Suisse romande. La beauté du paysage est au centre du concept. KEYSTONE

Un hôtel sans aucune étoile, ça vous fait rêver? Vous risquez d’être surpris. C’est le but du concept inédit «Null Stern – la seule étoile c’est vous», créé par les frères et artistes saint-gallois Frank et Patrik Riklin, ainsi que l’hôtelier lausannois Daniel Charbonnier. Un lit posé en pleine nature, et rien d’autre.