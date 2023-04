Football – Les Suissesses tenues en échec par la Chine Face aux Chinoises, l’équipe de Suisse n’est pas parvenue à décrocher son premier succès de l’année (0-0). Offensivement, elle s’est montrée trop discrète. Florian Paccaud Lucerne

Fabienne Humm et les Suissesses n’ont pas trouvé l’ouverture contre la Chine et sa gardienne Huan Xu. keystone-sda.ch

Troisième match nul consécutif pour les Suissesses. Opposées à la Chine en match amical jeudi à Lucerne, elles n’ont jamais réussi à emballer la rencontre (0-0). Un score de parité logique, qui montre que Inka Grings a encore du travail avant le Mondial en Australie/Nouvelle-Zélande cet été. L’engouement suscité par l’attribution de l’Euro 2025 à la Suisse ne s’est pas répercuté sur le terrain.

La sélectionneuse nationale, en place depuis le début de l’année, voulait effectuer des tests dans cette rencontre. Cela s’est vu dès le coup d’envoi, l’équipe de Suisse peinant à se trouver et commettant plusieurs imprécisions. Sans conséquence toutefois: la reprise de Fang Jie a été déviée en corner (4e) et la tête de Lou Jiahui (5e) a été sauvée juste devant sa ligne par Ana-Maria Crnogorcevic, évitant une douche froide aux 4290 spectateurs présents à la Swisspoarena.

Passées ces premières minutes laborieuses, la Nati est parvenue à poser son jeu. Face à un bloc adverse très bien organisé, elle a cependant eu du mal à inquiéter la gardienne Xu Huan. En l’absence de Ramona Bachmann et avec une Crnogorcevic peu à l’aise dans un positionnement plus axial, le danger est principalement venu des pieds de Géraldine Reuteler. Mais l’attaquante de l’Eintracht Francfort a manqué de précision (8e, 20e et 33e). Finalement, les principales inquiétudes pour l’arrière-garde chinoise sont survenues lors de cafouillages après des balles arrêtées, Fabienne Humm touchant notamment le poteau (43e).

Mutisme offensif

En deuxième période, les débats n’ont pas atteint des sommets, aucune des deux équipes ne réussissant à emballer la rencontre. Lia Wälti a sauvé son camp en contrant une frappe adverse après une combinaison sur corner (66e), Gäelle Thalmann s’est montrée impériale sur une volée de Tang Jia Li (82e), alors que Zhang L.Y. a heurté le montant helvétique dans les arrêts de jeu. De leur côté, les Suissesses ont eu quelques opportunités dans la surface chinoise, sans réussir à solliciter la gardienne adverse, comme la volée de Sandrine Mauron, qui est passée de peu par-dessus (89e).

La troupe d’Inka Grings est toujours en rodage et elle a encore besoin de temps pour exploiter son potentiel, même si le Mondial approche à grands pas. Au niveau des points positifs, on relèvera sa maîtrise du ballon. Mais au niveau de l’animation offensive, elle n’est pas encore au point. Les tests réalisés par la sélectionneuse nationale - le rôle de Crnogorcevic et le positionnement de Viola Calligaris sur le flanc droit - n’ont pas porté leurs fruits. Les Suissesses bénéficieront d’un nouveau test, mardi au Letzigrund de Zurich face à l’Islande.

Afficher plus Swisspoarena, Lucerne, 4290 spectateurs. Arbitre: Mme Katalin Kulcsar (Hon). Suisse: Thalmann; Calligaris (46e Maritz), Bühler, Stierli (63e Mégroz), Riesen; Crnogorcevic (78e Rey), Wälti, Reuteler (78e Xhemaili), Piubel (63e Mauron); Humm (46e Terchoun), Lehmann. Entraîneuse: Inka Grings. Chine: Xu; Chen, Wang L. (46e Yao), Dou, Gao; Zhang R., Fang (46e Yang), Zhang X. (20e Tang), Zhang L.Y.; Lou (61e Wang), Wurigumula (61e Liu). Entraîneuse: Qingxia Shui. Avertissement: 60e Terchoun. Notes: Humm touche le poteau (43e). Zhang L.Y. touche le poteau (90e).

