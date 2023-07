Football – Les Suissesses sèchent face au Maroc Pour son dernier match de préparation avant le Mondial, l’équipe de Suisse n’a pas réussi à trouver la faille contre des Marocaines très bien en place. Florian Paccaud - Winterthour

Inka Grings et sa capitaine Ramona Bachmann n’ont pas trouvé la solution mercredi à Winterthour. keystone-sda.ch

La Suisse n’est pas encore prête pour la Coupe du monde en Australie/Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août). À un peu plus de deux semaines de son entrée en lice dans la compétition, la Nati, solide défensivement, a été tenue en échec par le Maroc, mercredi à Winterthour (0-0). Un sixième match sans victoire pour Ia troupe d’Inka Grings, qui traversera le globe avec des doutes dans les valises.

Certes, c’est au Mondial qu’il faudra gagner. Mais la Nati se cherche encore. La sélectionneuse n’a pas encore trouvé les clés de son dispositif offensif. Face à une équipe marocaine très regroupée, l’équipe de Suisse a dû attendre la 75e minute avant de cadrer sa première frappe. Si les protégées de Reynald Pedros - l’ancien milieu de terrain du FC Nantes de la belle époque - se sont montrées très bien organisées, cela n’explique pas les difficultés des joueuses locales à se trouver dans les 30 derniers mètres. Or, pour gagner, il faut marquer.

Très bon match de Sow

Point positif tout de même, l’équipe nationale s’est montrée beaucoup plus concentrée que face à la Zambie, limitant les pertes de balle. Cela s’est concrétisé par une stabilité défensive retrouvée, et un 3e blanchissage consécutif pour Gäelle Thalmann avec le maillot national. La Nati a dominé les débats et n’a jamais été inquiétée avant les arrêts de jeu et une frappe de Salma Amani (96e). Un élément sur lequel il faudra s’appuyer.

L’autre bonne nouvelle concerne le remplacement de la capitaine Lia Wälti. Grings, après avoir testé sans succès Seraina Piubel et Sandrine Mauron, a peut-être trouvé une solution temporaire en la personne de Coumba Sow. Placée devant la défense, l’ancienne Servettienne a livré une prestation de grande classe. Cependant, la meilleure buteuse helvétique des qualifications, auteure de l’égalisation face à la Zambie vendredi dernier, n’a pas pu apporter son impact offensif habituel. Même si c’est la cousine de Djibril qui a fait le plus vibrer les 5323 spectateurs présents à la Schützenwiese. Une frappe contrée par un tacle marocain (53e).

Cap maintenant sur les Antipodes. Les Suissesses s’envoleront dimanche afin de s’acclimater au mieux avant leur entrée en lice dans la compétition, le 21 juillet (7h en Suisse). Deux semaines pour peaufiner les détails et surtout espérer retrouver Wälti, pièce maîtresse du dispositif helvétique. C’est contre les Philippines que la Nati tentera de retrouver le soleil dans l’hiver néo-zélandais.

Suisse - Maroc 0-0 (0-0) Afficher plus Schützenwiese, Winterthour. 5323 spectateurs. Arbitre: Karoline Wacker (All). Suisse: Thalmann; Aigbogun (63e Maritz), Bühler, Stierli, Riesen; Reuteler (63e Terchoun), Sow (90e Rey), Crnogorcevic; Piubel, Bachmann (83e Humm), Lehmann (46e Mauron). Entraîneuse: Inka Grings. Maroc: Er-Rmichi; Redouani, El Haj (74e El Chad), Mrabet, Seghir; Ouzraoui (83e Hassani), Nakkach (83e Kassi), Chebbak, Saoud (55e Tagnaout); Ayane (74e Jraidi), Amani. Entraîneur: Reynald Pedros. Avertissements: Saoud (47e). Seghir (91e)

Florian Paccaud , titulaire d'une Maîtrise universitaire en sciences du sport orientation sciences sociales, est journaliste pour Sport-Center depuis janvier 2021. Auparavant, il a travaillé comme agencier, éditeur print et pilote web. Plus d'infos

