Hockey sur glace – Les Suissesses se glissent en demi-finales du Mondial Victorieuses du Japon en quarts de finale (5-1), les joueuses de Colin Müller seront opposées au Canada samedi. Emmanuel Favre

Lara Christen (à droite) et Lara Stalder n’ont laissé aucune chance aux Japonaises. keystone-sda.ch

L’équipe de Suisse féminine s’est hissée dans le dernier carré du championnat du monde, qui se dispute au Canada. En Ontario, la sélection de Colin Muller a battu le Japon 5-1 (1-1 3-0 1-0) en quarts de finale dans la nuit de jeudi à vendredi et a obtenu son billet pour un duel contre le puissant Canada en demi-finales.

Devant les 1344 spectateurs présents au CAA Centre de Brampton, les Helvètes, qui avaient concédé le premier but, ont forcé la décision dès l’entame du tiers médian. Alors que le score était de 1-1, Alina Müller, Lara Stalder et Rachel Enzler ont allumé à trois reprises la lampe dans le dos de la gardienne japonaise Miyuu Masuhara en six minutes pour faire passer la marque à 4-1 et assurer le succès de leurs couleurs dans un match où elles ont enfilé la tunique des patronnes. La statistique des tirs cadrés témoigne de leur emprise sur le jeu: 35-28.



Cinq points pour Lara Stalder

Quant à Lara Stalder, elle a été impliquée sur toutes les réussites de la sélection à croix blanche. La joueuse de centre lucernoise a en effet rendu une carte d’un but et de quatre mentions d’aide.

En demi-finale (samedi à 22h, heure suisse), la commande s’annonce particulièrement compliquée pour Andrea Brändli et ses coéquipières contre le Canada, nation championne du monde en titre qui avait logiquement battu les Suissesses lors du match d’ouverture du tournoi (4-0). L’équipe à la feuille d’érable s’est mesurée 11 fois aux Helvètes dans un Mondial. La fiche: 11 succès, 81 buts marqués, 2 goals concédés.

L’autre demi-finale propose une affiche entre les États-Unis et la République tchèque.



