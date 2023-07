Football – Les Suissesses ont touché terre de l'autre côté de la planète A dix jours de son entrée en lice lors de la Coupe du monde 2023, l'équipe de Suisse a fait un demi-tour de planète et atterri à Dunedin (NZ), là où elle aura son camp de base et où elle jouera à deux reprises. Robin Carrel

Lia Waelti et Gaelle Thalmann semblent avoir bien digéré le décalage horaire. KEYSTONE

«Nous avons connu un long, mais très agréable voyage, a assuré Marion Daube, cheffe de délégation et directrice du football féminin à l'Association suisse de football. Nous sommes au complet et il s'agit maintenant d'évacuer au maximum le décalage horaire de nos jambes et de nos corps. Il faut aussi s'habituer aux températures...» Alors que la canicule sévit au pays, on annonce simplement six degrés ce mercredi aux alentours du Tahuna Park de Dunedin, là où les Suissesses ont installé leur camp de base, tout au Sud de la Nouvelle-Zélande.

«C'est très agréable d'être enfin arrivées. Nous avons travaillé si longtemps pour vivre ce moment…, a apprécié la capitaine Lia Wälti à sa descente de l’avion. La première impression de Dunedin et de l'hôtel de l'équipe sont très positives. L'accueil a été agréable et chaleureux.» «Les conditions sont vraiment superbes et tout est prêt. C'est merveilleux!, a complété la boss du foot féminin helvétique. Nous avons été très bien accueillies et nous pouvons commencer dès demain à nous entraîner et à nous préparer pour la grande aventure de la Coupe du monde.»

Il faudra vite mettre tout en place, car la crise couve autour de la Nati au féminin. Elle n'a plus gagné depuis six matches et la nouvelle sélectionneuse Inka Grings n'a encore jamais pu lever les bras au terme d'une rencontre où elle était aux commandes. Les Suissesses ont une dizaine de jours pour prendre leurs marques et monter en puissance, après deux derniers matches de préparation plutôt décevants, contre la Zambie (3-3) et le Maroc (0-0).



Les Helvètes entreront en douceur dans le tournoi, le vendredi 21 juillet prochain (à 7h, heure suisse, à Dunedin), face à la sélection des Philippines, 46e nation planétaire selon la hiérarchie de la FIFA. Elles défieront ensuite la Norvège, grande favorite de cette poule A, le 25 juillet (à 10h, à Hamilton, à un bon millier de kilomètres plus au nord). Avant de, peut-être, jouer leur ticket pour les 8es de finale - l'objectif minimal pour la troupe d’Inka Grings - face à l'hôte néo-zélandais, le 30 juillet (à 9h, à Dunedin).

