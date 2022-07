Un obstacle supplémentaire – Les Suissesses n'avaient pas besoin de ça Une épidémie de gastro-entérite sévit dans les vestiaires suisses à l'Euro 2022, quelques heures avant un match décisif. Chris Geiger - Sheffield

Les Suissesses sont touchées par une épidémie de gastro-entérite. KEYSTONE

Décidément, rien ne se passe comme prévu, pour la troupe de Nils Nielsen. Les plus expérimentées de son groupe ne se sont pas présentées au début de la préparation dans une forme optimale, la faute à des blessures et à un temps de jeu fluctuant en club. Les matches amicaux ont été très compliqués et sans doute trop durs pour cet effectif (défaite contre l’Allemagne 0-7 et contre l’Angleterre 0-4) déjà en dette de confiance. Puis, lors de leur entrée en lice contre le Portugal (2-2), les Suissesses ont galvaudé un avantage de deux buts.