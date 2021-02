Ski alpin – Les Suissesses lutteront pour une médaille Lara Gut-Behrami (3e) et Michelle Gisin (5e) sont au contact de Mikaela Shiffrin après la première manche du géant dames des Mondiaux. L’Américaine a devancé sa surprenante compatriote Nina O’Brien à Cortina d’Ampezzo. Le deuxième tracé sera à suivre en direct dès 13h15. Sylvain Bolt Cortina d'Ampezzo

Lara Gut-Behrami a confirmé qu’elle est de retour au sommet dans la discipline de base du ski alpin. AFP

Mikaela Shiffrin semble insatiable aux Mondiaux de Cortina d’Ampezzo. L’Américaine, championne du monde en combiné et médaillée de bronze en super-G, a gagné la première manche du géant dames sur la «Tofane». Elle a devancé sa surprenante coéquipière Nina O’Brien, dossard 19, complètement étonnée de se retrouver si proche (2 centièmes) de la star de son équipe. Le meilleur résultat de la skieuse de 23 ans dans la discipline était jusqu’à présent une treizième place, obtenue en janvier dernier à Kranjska Gora.

Attendues, les Suissesses Lara Gut-Behrami et Michelle Gisin ont toutes les deux encore un espoir de décrocher une médaille. La Tessinoise (3e à 8 centièmes) pourra même contester l’or à Mikaela Shiffrin sur le deuxième tracé. L’Obwaldienne, 5e à 34 centièmes, devra elle sortir une manche parfaite pour s’inviter sur la «boîte» en géant.

Les Italiennes craquent

Sous le soleil des Dolomites et sur une neige changeante, les Italiennes ont craqué. Federica Brignone a été sortie à mi-parcours, sous le regard médusé des personnes présentes (VIP et staff) dans l’aire d’arrivée de la «Tofane». «Fede» poursuit son chemin de croix lors de ces Mondiaux avec un zéro pointé.. Sa coéquipière Marta Bassino, grande dominatrice en géant cette saison, a été reléguée à la 15e place, à 1’’25 de Mikaela Shiffrin.

Côté suisse, Wendy Holdener a terminé 13e à 1’’25. Pas de miracle non plus pour Corinne Suter, reine de la vitesse, qui a terminé 18e à 2’’04. On retrouvera les quatre Helvètes à 13h30 pour la deuxième manche.