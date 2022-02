Hockey sur glace – Les Suissesses joueront pour une médaille olympique La Suisse s’est qualifiée pour les demi-finales des Jeux de Pékin grâce à sa victoire 2-4 contre les Russes. But gagnant d’Alina Müller à 157 secondes du gong. Cyrill Pasche Pékin

Dominique Rüegg et Nicole Bullo ont de bonnes raisons de jubiler. AFP

L’équipe de Suisse a ouvert la marque grâce à sa ligne de parade. Démarquée par Lara Stalder, Alina Müller a servi Phoebe Staenz, en embuscade devant la cage russe. L’attaquante helvétique a inscrit le 0-1 d’une reprise directe après 35 minutes de jeu.

Privées de plusieurs joueuses dont Polina Bolgareva (trois buts lors du premier match du tournoi gagné 5-2 contre la Suisse), les Russes ont réagi avant la deuxième pause. Un tir de Savonina depuis le slot est venu se glisser sous la transversale (38e, 1-1).

Coach challenge salvateur

En troisième période, les joueuses du ROC pensaient avoir pris une option pour accéder à la demi-finale. Suite à une approximation de la gardienne suisse sur un tir de Shokina, le puck a franchi la ligne de but et la réussite accordée (47e). Mais le staff suisse a bien réagi en demandant un «coach challenge»: au début de l’action, le puck avait brièvement quitté la surface de jeu. Après révision de l’action à la vidéo, les arbitres sont revenues sur leur décision et ont annulé la réussite russe.

Moins d’une minute plus tard, les Suissesses ont pris l'avantage après une contre-attaque bien négociée entre Keely Moy (passeuse) et Dominique Rüegg à la conclusion (48e, 1-2)!

Un final fou

Laura Zimmermann aurait pu mettre la Suisse à l’abri à la 56e minute, mais l’attaquante a manqué son duel en solitaire face à la gardienne russe. A 187 secondes du gong, les Russes ont réussi à égaliser grâce à Luchnikova (57e, 2-2). Trente secondes après ce coup de massue, les Helvètes ont repris les devants: une passe géniale de la capitaine Lara Stalder a permis à Alina Müller, en déséquilibre, d’inscrire le but gagnant (58e, 2-3). La Zurichoise a encore marqué le 2-4 dans la cage vide à deux secondes de la fin.

Etats-Unis ou Canada lundi

Médaillée de bronze à Sotchi en 2014, l’équipe de Suisse peut espérer se hisser sur le podium huit ans plus tard. Les joueuses de Colin Mueller joueront la demi-finale ce lundi 14 février contre le Canada ou les Etats-Unis, deux formations toutefois largement au-dessus du lot dans ce tournoi.

ROC (Russie) - Suisse 2-4 (0-0 1-1 1-3) Afficher plus Wukesong Sports Centre. Arbitres: Mmes Cooke, Rapin, Heikkinen et Strong. Buts: 35e Staenz (A. Müller, Stalder) 0-1, 38e Savonina (Shokina, Korzhakova) 1-1, 48e Rüegg (Moy, Vallario) 2-1, 57e Luchnikova (Bratisheva, Kadirova) 2-2, 58e A. Müller (Stalder) 2-3, 60e A. Müller (4 c 6, cage vide) 2-4. ROC: Merkusheva; Goncharenko, Pirogova; Savonina, Shibanova; Provorova, Smirnova; Ganeyeva, Batalova; Sosina, Korzhakova, Shokina; Dobrodeyeva, Vafina, Pavlova; Kadirova, Bratisheva, Luchnikova; Falyakhova, Belyakova, Nikolayeva. Entraîneur: Yevgeni Bobariko. Suisse: Brändli; Christen, Leemann; Vallario, Bullo; Wetli, Sigrist; Forster, Marti; Stalder, A. Müller, Rhyner; Enzler, Raselli, Ruegg; Zimmermann, Staenz, Lutz; Quennec, Moy. Entraîneur: Colin Müller. Pénalités: 2 x 2’ contre le ROC, 3 x 2’ contre la Suisse. Notes: La Suisse sans Ruedi ni Spies (surnuméraires). But de Shokina annulé suite à un coach challenge suisse (47e). Le ROC sort sa gardienne au profit d’une sixième joueuse de champ (de 59’24 à la fin du match)

