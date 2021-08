JO de Tokyo – En beach-volley, les Suissesses joueront pour la médaille de bronze Anouk Vergé-Dépré et Joana Heidrich ont été sèchement battues par les Américaines April Ross et Alix Klineman en demi-finale des Jeux olympiques. Emmanuel Favre Tokyo

Avec Anouk Vergé-Dépré, Joana Heidrich n’a pas connu la demi-finale escomptée. AFP

Anouk Vergé-Dépré (29 ans) et Joana Heidrich (29 ans) ne sont pas parvenues à se hisser en grande finale du tournoi de volleyball de plage, jeudi matin au Shiokaze Park.

Après avoir éliminé leurs compatriotes Tanja Hüberli et Nina Betschart (Nos 7) en 8es de finales et les Brésiliennes Ana Patricia et Rebecca (Nos 4) en quarts de finale, la Bernoise et la Zurichoise ont cédé face aux Américaines April Ross et Alix Klineman (Nos 2), vice-championnes du monde en 2019. Elles se sont sèchement inclinées en deux sets. Le score: 21-12 21-11 en 37 minutes.

Douzièmes de la hiérarchie des duos engagés sur le sable japonais, les championnes d’Europe de 2020 n’ont jamais été en mesure de contester la supériorité de leurs adversaires, dont la puissance et la précision ont rapidement transformé la partie en monologue.

L’évolution de la marque témoigne des difficultés rencontrées par les Suissesses. Dans le premier set, Ross et Klineman ont rapidement mené 10-3 pour s’épargner tout tracas et semer le doute de l’autre côté du filet. Dans la deuxième manche, les Américaines se sont appropriées 13 des 20 premiers points et se sont acheminées vers un gain plus aisé qu’escompté.

April Ross (à gauche) et Alix Klineman étaient trop fortes pour les Suissesses. AFP

Premier duo helvétique féminin engagé dans le carré d’as de joutes olympiques, Vergé-Dépré et Heidrich vont désormais devoir se remobiliser pour tenter d’apporter une deuxième breloque à la Suisse dans cette discipline qui a intégré le calendrier olympique en 1996 à l’occasion des Jeux d’Atlanta. En 2004, à Athènes, Patrick Heuscher et Stefan Kobel avaient accédé à la troisième marche du podium.

Joana Heidrich. AFP

En finale pour la troisième place, elles feront face aux Australiennes Mariafe Artacho del Solar et Taliqua Clancy (Nos 5) ou aux Lettones Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka (Nos 16), qui s’affrontent dès 3h (heure suisse).

Le duel est programmé vendredi à 3h (heure suisse).

Viktorija Golubic et Belinda Bencic, médaillées d'argent en tennis (double) AFP La Genevoise Nikita Ducarroz, médaillée de bronze en BMX freestyle AFP 1 / 10

