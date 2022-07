Football – Les Suissesses joueront à Lausanne à la rentrée L’équipe de Suisse disputera son dernier match des éliminatoires pour le Mondial 2023 à la Tuilière, le 6 septembre. Elle affrontera la Moldavie. Florian Paccaud

Quelques joueuses de l’équipe de Suisse, lors du match contre la Suède, à l’Euro 2022. AFP

Une première depuis plus de 8 ans. L’équipe de Suisse féminine sera bientôt de retour dans le canton de Vaud. Elle affrontera la Moldavie à Lausanne, le mardi 6 septembre 2022, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 en Australie/Nouvelle-Zélande. Les coéquipières de Ramona Bachmann n’avaient plus joué sur sol vaudois depuis le 8 mai 2014 et une victoire 3-0 contre l’Islande, à Nyon.

L’annonce a été réalisée par le speaker du Lausanne-Sport vendredi, lors de la démonstration du LS contre Schaffhouse (5-1). L'heure exacte de cette rencontre, prévue à la Tuilière, n’est pas encore connue, explique Dominik Erb, responsable médias de l’équipe féminine A. Elle dépend en partie de l’horaire d’Italie - Roumanie, deux équipes qui joueront à la même date le dernier match des éliminatoires du groupe G. Des parties décisives dans l’optique d’un billet pour l’Océanie.

Le premier de chaque poule est qualifié pour le Mondial, tandis que le 2e devra passer par des barrages. Pour le moment, les Transalpines comptent deux points de plus que les Suissesses. Quatre jours plus tôt, le vendredi 2 septembre, la Nati se déplacera en Croatie avec l’objectif de mettre la pression sur les Italiennes qui, elles, se rendront en Moldavie.

Renouer avec la victoire

Ces matches doivent permettre à la troupe de Nils Nielsen de retrouver la dynamique victorieuse qui était la sienne en 2021 (6 victoires consécutives, 26 buts inscrits, 2 encaissés). D’une part, afin de préparer au mieux d’éventuels barrages, d’autre part pour s’assurer de figurer parmi les meilleurs deuxièmes de groupe, afin d’être qualifiée directement pour le 2e tour des barrages (lire encadré). Car même si les Suissesses ont fait bonne figure durant l’Euro, elles n’ont toujours pas récolté le moindre succès en 2022.

Lausanne, qui fait partie des 9 villes candidates – avec Genève et Sion – pour accueillir l’Euro 2025 en Suisse, avait déjà été l’hôte de la première finale de Super League de l’histoire. Le 6 juin dernier, Servette Chênois s’était alors incliné contre Zurich, à l’occasion d’une rencontre riche en émotions. Cette partie face à la Moldavie devrait elle aussi être spectaculaire. En septembre dernier à Chisinau, la sélection suisse avait réalisé une fête de tirs qui avait mené à un large succès (0-6).

Les barrages Afficher plus Le système des barrages entre les neuf meilleurs deuxièmes de groupes de la zone Europe est assez complexe. Ils s’effectuent en deux tours, sous forme de matches simples: les trois meilleurs deuxièmes sont directement qualifiés pour le 2e tour, alors que les 6 autres doivent passer par un premier tour à élimination directe. Parmi les trois vainqueurs du 2e tour, un classement est effectué en prenant en compte la phase de groupes et le résultat du second tour. Les deux premiers sont qualifiés pour le Mondial, le 3e doit disputer des barrages intercontinentaux.

