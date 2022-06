Football – Les Suissesses humiliées en Allemagne Battue 7-0, la sélection nationale a subi une véritable correction, vendredi à Erfurt. Inquiétant à un peu plus de deux semaines de l’Euro. Florian Paccaud

Contre les Allemandes, Ramona Bachmann et les Suissesses ont été loin du compte. Getty Images

L’équipe de Suisse a encore du pain sur la planche si elle espère faire bonne figure au championnat d’Europe, qui aura lieu cet été en Angleterre (6-31 juillet). Lors du premier de ses deux matches de préparation pour l’Euro, la Nati a été écrasée 7-0 par l’Allemagne, vendredi à Erfurt. Privée de sa capitaine Lia Wälti, restée en Suisse car souffrant d’une élongation musculaire à la cuisse droite, et avec Ana-Maria Crnogorčević sur le banc – la joueuse du Barça avait été diagnostiquée positive au Covid la semaine passée – la sélection nationale n’a jamais eu voix au chapitre.

Les Allemandes n’ont mis que 6 minutes pour prendre les devants au tableau d’affichage. Bien lancée en profondeur, Klara Bühl s’en est allée remporter son duel avec Gaëlle Thalmann pour l’ouverture du score (6e). Malgré ce but précoce, la Suisse a ensuite bien résisté face à une équipe allemande qui a monopolisé le cuir. Jusqu’à la 41e minute et le 2e but adverse, un centre de Bühl repris victorieusement par Lina Magull (41e).

Déroute totale

Au retour des vestiaires, la troupe de Nils Nielsen s’est montrée un peu plus entreprenante, se découvrant pour réduire le score. Avec les risques que cela comporte. Sur une action de rupture, Léa Schüller a buté sur Thalmann, auteure d’une parade salvatrice. Ce n’était que partie remise. La gardienne fribourgeoise a dû capituler sur un centre-tir de Bühl (61e), véritable bourreau de la défense helvétique, mettant fin à tout suspense. La joueuse du Bayern s’est même offert un triplé (66e), Linda Dallmann (81e), Jule Brand (89e) et Sydney Lohmann (90e+5) donnant au score une allure de correction.

Battues dans tous les compartiments du jeu, les Suissesses ont du souci à se faire: défensivement, elles ont été trop facilement débordées. Offensivement, mis à part une belle opportunité pour Lara Marti, elles ont peiné à se montrer dangereuses. Même s’il ne s’agit que d’un match amical, ce revers, à un peu plus de deux semaines du tournoi continental, est inquiétant. Nils Nielsen aura du pain sur la planche pour remobiliser ses troupes. Le sélectionneur souhaitait que son équipe se batte sur tous les ballons. Cela n’a pas été le cas. La Nati devra montrer un autre visage, jeudi prochain à Zurich contre l’Angleterre (18h). Afin de ne pas entamer l’Euro – contre le Portugal le 9 juillet – le moral dans les chaussettes.

Afficher plus Allemagne - Suisse 7-0 (2-0) Buts: 6e Bühl 1-0. 41e Magull 2-0. 61e Bühl 3-0. 66e Bühl 4-0. 81e Dallmann 5-0 89e Brand 6-0. 90e+5 Lohmann 7-0. Allemagne: Frohms; Gwinn (59e Anyomi), Hendrich, Hegering, Rauch; Oberdorf (74e Lohmann), Däbritz (59e Lattwein); Huth, Magull (59e Dallmann), Bühl (73e Brand); Schüller (79e Popp). Entraîneure: Voss-Tecklenburg. Suisse: Thalmann; Maritz, Bühler (87e Calligaris), Kiwic, Aigbogun; Xhemaili (58e Fölmli), Maendly (58e Mauron), Sow (78e Crnogorcevic); Reuteler, Bachmann, Rinast (46e Marti). Entraîneur: Nils Nielsen. Avertissement: 24e Magull.



